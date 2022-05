Benevento-Ascoli, dove eravamo rimasti? La sfida ‘proseguirà’ in ritiro (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo incrocio, stavolta in ritiro. Ascoli e Benevento si ritroveranno entrambe a Cascia per preparare la nuova stagione di serie B dopo le polemiche che hanno fatto seguito al preliminare play off vinto dai giallorossi allo stadio Del Duca. Dopo l’annuncio della società sannita, è infatti arrivato quello dei bianconeri che saranno di stanza in Umbria dal 10 al 24 luglio (il Benevento effettuerà la preparazione proprio a Cascia dall’11 al 30 luglio). Diverse, ovviamente, le strutture. La Strega alloggerà presso l’Hotel La Corte allenandosi presso il centro sportivo Magrelli Active, mentre l’Ascoli ha annunciato che per il suo 26° campionato di serie B pernotterà all’Hotel La Reggia, dotato di un proprio campo regolamentare. La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un nuovo incrocio, stavolta insi ritroveranno entrambe a Cascia per preparare la nuova stagione di serie B dopo le polemiche che hanno fatto seguito al preliminare play off vinto dai giallorossi allo stadio Del Duca. Dopo l’annuncio della società sannita, è infatti arrivato quello dei bianconeri che saranno di stanza in Umbria dal 10 al 24 luglio (ileffettuerà la preparazione proprio a Cascia dall’11 al 30 luglio). Diverse, ovviamente, le strutture. La Strega alloggerà presso l’Hotel La Corte allenandosi presso il centro sportivo Magrelli Active, mentre l’ha annunciato che per il suo 26° campionato di serie B pernotterà all’Hotel La Reggia, dotato di un proprio campo regolamentare. La ...

