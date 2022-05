Belotti | rinnovo o addio? Tre club di Serie A su di lui!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la decima posizione conquistata in questa stagione, in casa Torino è tempo di conferme e addii che, di certo, influenzeranno il mercato. Ilgranata, in particolare, aspetta la decisione del suo capitano Andrea, che dopo una stagione tra alti e bassi, nella quale ha realizzato soltanto 8 gol in 22 presenze (minor numero di marcature da quando veste la maglia del) non sa se rinnovare o meno.Torino Calciomercato Il futuro del gallo è ancora incerto e, come riportato da Tuttosport, il classe ’93 starebbe valutando possibili offerte da varidiA. Tra le pretendenti vi sono Roma, Napoli e Fiorentina che sentirebbero il “canto del gallo” molto volentieri.