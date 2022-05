Belen Rodriguez spiega perché Stefano De Martino è tornato da lei (Di giovedì 26 maggio 2022) Per l’ultima puntata de Le Iene sono stati invitati Marracash e Stefano De Martino e a presentarli c’ha pensato la padrona di casa, Belen Rodriguez: “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto. Ma adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De Martino“. Io così mentre Belen dice qualcosa su Stefano pic.twitter.com/yQt1quWSrO — doro.? () (@1aetorod9) May 25, 2022 Stefanone ha fatto il suo monologo su modelli di bellezza, fama e ricchezza irraggiungibili e al termine di questo il ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 maggio 2022) Per l’ultima puntata de Le Iene sono stati invitati Marracash eDee a presentarli c’ha pensato la padrona di casa,: “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto. Ma adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tuttiDe“. Io così mentredice qualcosa supic.twitter.com/yQt1quWSrO — doro.? () (@1aetorod9) May 25, 2022ne ha fatto il suo monologo su modelli di bellezza, fama e ricchezza irraggiungibili e al termine di questo il ...

