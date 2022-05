Beach volley, World Tour 2022 Ostrava. Doppia sconfitta per gli azzurri al debutto nel main draw (Di giovedì 26 maggio 2022) Strada in salita per Rossi/Carambula e Nicolai/Cottafava, le due coppie italiane che prendono parte al torneo Elite 16 di Ostrava in Repubblica Ceca. Le due coppie azzurre vengono sconfitte al debutto ma hanno ancora la possibilità di rifarsi e di puntare ai quarti di finale nonostantre la partenza falsa. Brutta prova di Enrico Rossi e Adrian Carambula che non sono riusciti mai ad entrare in partita contro gli spagnoli Herrera/Gavira, vittoriosi 2-0. Nel primo set subito spagnoli avanti 7-3 e vantaggio che si dilata progressivamente fino al 15-21. Nel secondo set provano gli azzurri a restare in scia della scatenata coppia spagnola, Rossi prova a reagire con il muro ma l’attacco della coppia italiana resta nettamente inferiore agli avversari che prendono il laergo, (14-10 e 17-13) vincendo 21-14 con lo scatto finale. Rossi/Carambula ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Strada in salita per Rossi/Carambula e Nicolai/Cottafava, le due coppie italiane che prendono parte al torneo Elite 16 diin Repubblica Ceca. Le due coppie azzurre vengono sconfitte alma hanno ancora la possibilità di rifarsi e di puntare ai quarti di finale nonostantre la partenza falsa. Brutta prova di Enrico Rossi e Adrian Carambula che non sono riusciti mai ad entrare in partita contro gli spagnoli Herrera/Gavira, vittoriosi 2-0. Nel primo set subito spagnoli avanti 7-3 e vantaggio che si dilata progressivamente fino al 15-21. Nel secondo set provano glia restare in scia della scatenata coppia spagnola, Rossi prova a reagire con il muro ma l’attacco della coppia italiana resta nettamente inferiore agli avversari che prendono il laergo, (14-10 e 17-13) vincendo 21-14 con lo scatto finale. Rossi/Carambula ...

