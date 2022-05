Beach volley, World Tour 2022 Cervia. Tre coppie azzurre a caccia del tabellone principale. Domenica tutto live su OA Sport (Di giovedì 26 maggio 2022) Scattano oggi sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia le qualificazioni del torneo Future maschile e femminile che apre la stagione degli eventi internazionali in Italia che quest’anno saranno ben cinque, Mondiale compreso. Le coppie italiane già qualificate per il tabellone principale sono otto ma tre saranno i binomi azzurri che oggi proveranno ad entrare nel main draw femminile. Al via ci saranno alcune coppie molto interessanti, con tanta Italia (quattro binomi nel main draw maschile, quattro nel main draw femminile e tre, con le sorprese dell’ultima ora delle due vincitrici dello scorso anno, Sara Breidenbach, in coppia con Giada Benazzi e Chiara They in coppia con Erika Ditta, nelle qualificazioni femminili). In attesa del via delle sfide del tabellone ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Scattano oggi sulla sabbia del Bagno Fantini dile qualificazioni del torneo Future maschile e femminile che apre la stagione degli eventi internazionali in Italia che quest’anno saranno ben cinque, Mondiale compreso. Leitaliane già qualificate per ilsono otto ma tre saranno i binomi azzurri che oggi proveranno ad entrare nel main draw femminile. Al via ci saranno alcunemolto interessanti, con tanta Italia (quattro binomi nel main draw maschile, quattro nel main draw femminile e tre, con le sorprese dell’ultima ora delle due vincitrici dello scorso anno, Sara Breidenbach, in coppia con Giada Benazzi e Chiara They in coppia con Erika Ditta, nelle qualificazioni femminili). In attesa del via delle sfide del...

