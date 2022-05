Beach Volley: le liste d’ingresso per i Campionati Mondiali di Roma (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono state ufficializzate nella giornata di ieri le liste d’ingresso per i Campionati del Mondo di Beach Volley, in programma dal 10 al 19 giugno nella splendida cornice del Parco del Foro Italico di Roma. Nel torneo femminile, partiranno dal tabellone principale le coppie composte da Marta Menegatti e Valentina Gottardi e da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Sempre nel main draw, grazie alla wild card, anche le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth e le giovani Valentina Calì e Margherita Tega. Tra le riserve, le campionesse d’Italia 2021 Giulia Toti e Jessica Allegretti. Nel tabellone maschile, sempre nel main draw ci saranno: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, Daniele Lupo e Alex Ranghieri, Enrico Rossi e Adrian Carambula. Con loro nel tabellone principale, usufruiranno di wild ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono state ufficializzate nella giornata di ieri leper idel Mondo di, in programma dal 10 al 19 giugno nella splendida cornice del Parco del Foro Italico di. Nel torneo femminile, partiranno dal tabellone principale le coppie composte da Marta Menegatti e Valentina Gottardi e da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Sempre nel main draw, grazie alla wild card, anche le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth e le giovani Valentina Calì e Margherita Tega. Tra le riserve, le campionesse d’Italia 2021 Giulia Toti e Jessica Allegretti. Nel tabellone maschile, sempre nel main draw ci saranno: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, Daniele Lupo e Alex Ranghieri, Enrico Rossi e Adrian Carambula. Con loro nel tabellone principale, usufruiranno di wild ...

