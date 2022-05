Battaglione Azov | la madre del vicecomandante Kalyna | «Mio figlio non è un nazista Ho il terrore che lo torturino»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 maggio 2022) «Mioè buono. Non beve e non fuma». Comincia così il racconto di Lydia Vasylivna, 66 anni,deldel, Svyatoslav Palamar, detto, ultimo a lasciare l’acciaieria di Mariupol. «Voleva continuare a studiare ma poi nel 2014 è andato in Donbass a difendere il nostro Paese», spiega al Corriere. Nella sua casa di Mykolaiv, a 30 chilometri da Leopoli, Vasylivna ricorda gli ultimi momenti in cui è riuscita a sentire Palamar. «Era il 20 maggio, erano le undici di mattina. Non lo sentivamo da tantissimo. Ci ha detto: “Ciao mamma, ciao papà, sto per uscire dastal, da questo momento in poi non so quando riuscirò a sentirvi ancora, potrebbe passare tanto tempo”. E poi più niente». In quel momento i genitori del ...