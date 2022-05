Basket, stasera Miwa Energia-Pallacanestro Trinità può già valere la finale (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il colpaccio esterno di domenica scorsa non sono finiti gli sforzi per la Miwa Energia. Questa sera i cinghiali riceveranno la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità per gara 2 della semifinale playoff del girone A della Serie C Gold. I blu boys avranno certamente voglia di portare la serie a gara 3 sul proprio campo, espugnato per la prima volta in stagione proprio dai sanniti. In regular season la squadra di coach Paternoster ha incontrato la sconfitta a Benevento per 79-71 nel novembre scorso, quando il match si giocò sul parquet del Palasport di San Giorgio del Sannio. In settimana in casa azzurroceleste è arrivata anche la visita del direttore generale Michele Zullo che ha seguito la squadra nell’allenamento di martedì. Il dirigente ha così caricato il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il colpaccio esterno di domenica scorsa non sono finiti gli sforzi per la. Questa sera i cinghiali riceveranno la Diesel Tecnicaper gara 2 della semiplayoff del girone A della Serie C Gold. I blu boys avranno certamente voglia di portare la serie a gara 3 sul proprio campo, espugnato per la prima volta in stagione proprio dai sanniti. In regular season la squadra di coach Paternoster ha incontrato la sconfitta a Benevento per 79-71 nel novembre scorso, quando il match si giocò sul parquet del Palasport di San Giorgio del Sannio. In settimana in casa azzurroceleste è arrivata anche la visita del direttore generale Michele Zullo che ha seguito la squadra nell’allenamento di martedì. Il dirigente ha così caricato il ...

