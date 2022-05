Bargiggia sminuisce la vittoria della Roma in Conference League e i tifosi giallorossi la prendono male

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Notte di festa aper lo storico trionfo in, il primo trofeo internazionale dopo la Coppa delle Fiere vinta nella stagione 60-61: tantissimihanno invaso le stradeCapitale per celebrare il successo degli uomini di Mourinho, che hanno battuto in finale a Tirana il Feyenoord Rotterdam per 1-0 grazie a un gol di Niccolò Zaniolo, mentre lo Stadio Olimpico veniva invaso da quanti erano accordi per guardare il match sul maxischermo. A ridimensionare l’entusiasmo però il tweet del giornalista sportivo Paolo, che per le sue parole ha attirato su di sé numerosi insulti e contestazioni: “Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l’ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si ...