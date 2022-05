Banco Bpm, 12,5 mln a Beauty&Business (gruppo Alfaparf) per lo sviluppo sostenibile (Di giovedì 26 maggio 2022) Banco Bpm ha firmato nei giorni scorsi un’operazione di finanziamento per l’ammontare complessivo di 12,5 milioni di euro a favore Beauty&Business SpA, società che fa parte di Alfaparf Group, multinazionale dell’industria cosmetica professionale che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle ed apparecchiature per l’estetica. Il finanziamento s’inquadra negli interventi dell’istituto di credito finalizzati a sostenere la riconversione in ottica green delle imprese italiane. Alfaparf Group utilizzerà le risorse per una serie d’iniziative che includono l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi energetici e delle attività di formazione interna in materia di sostenibilità. La sostenibilità d’impresa, elemento chiave della strategia di sviluppo oltre che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022)Bpm ha firmato nei giorni scorsi un’operazione di finanziamento per l’ammontare complessivo di 12,5 milioni di euro a favore Beauty&Business SpA, società che fa parte diGroup, multinazionale dell’industria cosmetica professionale che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle ed apparecchiature per l’estetica. Il finanziamento s’inquadra negli interventi dell’istituto di credito finalizzati a sostenere la riconversione in ottica green delle imprese italiane.Group utilizzerà le risorse per una serie d’iniziative che includono l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili sul totale dei consumi energetici e delle attività di formazione interna in materia di sostenibilità. La sostenibilità d’impresa, elemento chiave della strategia dioltre che ...

Advertising

DailyESGnews : Banco BPM, 12 milioni a Alfaparf per incrementare la quota di energie rinnovabili #Social, finanziamenti ESG Leg… - federicabasso : Imprese: @BancoBPMSpa affianca @ALFAPARF Group in percorso per #sostenibilità - emiliaromagnago : A Formigine corsi di lingua italiana per i bambini ucraini grazie al Progetto Scuola di Banco Bpm #emiliaromagna… - fisac_cgil : Banco BPM: Muori di Caldo - - infoiteconomia : Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi da Banco Bpm a Telecom Italia -