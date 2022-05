Balneari, nuovo accordo di maggioranza. Stralciato il tema degli indennizzi (Di giovedì 26 maggio 2022) Prima no, poi sì, poi ancora no e stamattina, davvero al fotofinish, un nuovo sì che dovrà essere confermato da un rapido voto da parte delle commissioni competenti. Nel corso della riunione tra maggioranza e governo di questa mattina al Senato, sarebbe stata trovata l’intesa sulle concessioni Balneari e soprattutto sugli indennizzi agli attuali gestori delle spiagge italiane. Come spiegano vari partecipanti alla riunione con il governo, l’attuale mediazione stralcia il tema indennizzi demandandolo ai decreti attuativi del disegno di legge delega, e non mette nessun criterio né sull’avviamento delle attività, né sul valore dei beni o le perizie fatte il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi, senza riferimenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Prima no, poi sì, poi ancora no e stamattina, davvero al fotofinish, unsì che dovrà essere confermato da un rapido voto da parte delle commissioni competenti. Nel corso della riunione trae governo di questa mattina al Senato, sarebbe stata trovata l’intesa sulle concessionie soprattutto sugliagli attuali gestori delle spiagge italiane. Come spiegano vari partecipanti alla riunione con il governo, l’attuale mediazione stralcia ildemandandolo ai decreti attuativi del disegno di legge delega, e non mette nessun criterio né sull’avviamento delle attività, né sul valore dei beni o le perizie fatte il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione, senza riferimenti ...

