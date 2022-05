Balneari: Meloni, accordo ridicolo e vergognoso (Di giovedì 26 maggio 2022) "Quello raggiunto dalla maggioranza sulle concessioni Balneari è un accordo ridicolo e vergognoso. Rimandare la questione degli indennizzi addirittura al Governo, con il rischio più che concreto che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Quello raggiunto dalla maggioranza sulle concessioniè un. Rimandare la questione degli indennizzi addirittura al Governo, con il rischio più che concreto che ...

Advertising

VinceIT : Balneari: Meloni, accordo ridicolo e vergognoso - Ultima Ora - ANSA - rotre54 : Sui #balneari soluzione all' italiana. Rimborsiamo il ladro che ci ha appena rapinato. È tutto a posto.… - we_ci65 : RT @rotre54: Sui #balneari ci soluzione all' italiana. Rimborsiamo il ladro che ci ha appena rapinato. È tutto a posto. #Meloni #Salv… - rotre54 : Sui #balneari ci soluzione all' italiana. Rimborsiamo il ladro che ci ha appena rapinato. È tutto a posto.… - rtl1025 : ?? 'Quello raggiunto dalla maggioranza sulle concessioni #balneari è un accordo ridicolo e vergognoso. Così la leade… -