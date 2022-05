Balneari | Mallegni | ' mai mollato e vinto battaglia'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “La vicenda delle concessioni demaniali inizia nel 2006 e francamente non si è ancora chiusa. Tuttavia, passi avanti ne sono stati fatti. Dopo mesi di dibattito in Commissione con altissime tensioni tra i Partiti e con il Governo siamo giunti ad un'intesa che francamente recepisce la posizione di Forza Italia. Non è stato assolutamente facile difendere il turismo italiano ma soprattutto la storia e la cultura del nostro paese". Lo dichiara il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo, responsabile del dipartimento Turismo del partito "Forza Italia ha sempre tenuto una posizione responsabile chiedendo un periodo transitorio adeguato prima delle eventuali procedure selettive e poi il riconoscimento degli indennizzi per i concessionari, cancellando di fatto quindi finalmente l'art. 49 del Codice della Navigazione. Farlo ...

basta_francesca : @elio_vito In Versilia ci sono balneari che hanno la concessione da più di 100 anni, se la sono tramandata di padre… - FI_Toscana : Balneari, il vice Presidente dei senatori di @forza_italia Sen. @MassimoMallegni: 'tolte parole che creavano diffic… - simonetartarini : RT @FI_Toscana: #Balneari, il vice Presidente dei senatori di @forza_italia e Coordinatore regionale toscano Sen. @MassimoMallegni: 'si ric… - fraciaraffo : Al #Senato è un continuo lavorio sul ddl #Concorrenza. Tutto ruota intorno all'emendamento su #spiagge e #balneari:… - FI_Toscana : #Balneari, il vice Presidente dei senatori di @forza_italia e Coordinatore regionale toscano Sen. @MassimoMallegni:… -

I berlusconiani sono divisi, ci sono i difensori storici dei, come Maurizio Gasparri e Massimo, e l'ala liberista che per il momento non emerge pubblicamente, ma che al congresso di ...La risorsa dell'Italia' moderato da Massimo, Responsabile Dipartimento Turismo di Forza ... Importante anche il passaggio sul tema delle concessioniche vede le aziende alberghiere in ...Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “La vicenda delle concessioni demaniali inizia nel 2006 e francamente non si è ancora chiusa. Tuttavia, passi avanti ne ...Mallegni: "Tolte parole che creavano difficoltà". Sugli indennizzi rinvio a decreti, confermata la proroga delle concessioni nel caso di contenziosi o di difficoltà ...