Balneari | indennizzo a chi perde la concessione Perché il piano del governo fa infuriare gli imprenditori

Advertising

Magiste22653294 : Indennizzo in proporzione al fatturato dichiarato e tasse pagate. Così vediamo….#balneari - Matrix7107 : @borghi_claudio E vi siete venduti i balneari…verranno espropriati e sicuramente senza alcun indennizzo! - teobaratto90 : RT @GregPignataro: Ok l'avviamento e il relativo indennizzo dei balneari calcoliamoli sugli utili e dopo verifica fiscale degli ultimi 5 an… - MichelaGenoves3 : RT @lucatelese: @dawac72 @LA7 È una frase senza senso, che teorizza il prescindere da fatti e realtà. L’esempio dei balneari, tra l’altro è… - CCKKI : Finora chi aveva concessioni #balneari ha pagato una sciocchezza di canone annuo allo Stato (Papeete 10mila, Twiga… -

... l'accordo prevede che la definizione di "criteri uniformi per la quantificazione dell'... Balneatori, Meloni all'attacco "Quello raggiunto dalla maggioranza sulle concessioniè un ......avrebbe trovato un'intesa sulla riformulazione dell'emendamento del governo suial ddl ... In sostanza, si prevede l'per i concessionari uscenti ma i criteri per la sua ...I ministeri competenti per materia sono Sviluppo economico e Turismo. In caso di abuso gli indennizzi vengono esclusi Eliminato ogni riferimento all’avviamento, al valore residuo dei beni immobili, a ...Sull'indennizzo che i nuovi titolari di concessioni balneari dovranno corrispondere ai concessionari uscenti quando il settore si aprirà al mercato, e quindi alle gare, la maggioranza decide di non de ...