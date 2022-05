Balneari | Calenda a Meloni | ' sei a livello ' piramidi di Michetti' '

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Giorgiaquesta tua dichiarazione èdi'. Le spiagge non sono private ma del demanio e dunque pubbliche. Da decenni sono concesse senza gara a canoni irrisori a pochi privati. La situazione andava corretta. Non è stata ancora corretta. Purtroppo". Così Carlosu twitter replica a Giorgiasecondo cui con l'accordo sui"lo Stato espropria i privati a vantaggio di altri privati".

Il maxi - emendamento che riguarda i balneari, e che tra le altre cose prevede forme di ... Con Azione, + Europa e Italia Viva come sono i rapporti I centristi devono decidere se perseguire un disegno ... Roma – "Lo dico molto chiaramente: l'opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite". Enrico Letta alza i toni su Matteo Salvini con il ddl concorrenza e il nodo balneari ancora ...