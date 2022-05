Balneari | accordo nella maggioranza al Senato sugli indennizzi

Advertising

Agenzia_Ansa : Non c'è ancora accordo nella maggioranza sulle concessioni balneari. Il nodo è la definizione del valore residuo su… - albemutti : credo che l'Italia sia l'unico Paese al mondo dove se uno non si aggiudica in regolare asta una concessione prende… - FiammettaModena : Sul tema dell'articolo 2 del #ddlconcorrenza relativo alle concessioni #balneari la maggioranza ha trovato un accor… - chiaraorgantini : Su #indennizzi ai #balneari è stato appena trovato un accordo che però prevede un decreto delegato.. altre mosse di… - agnostico43 : #balneari Gli interessi di bottega prevalgono. Accordo difficile. D'altra parte con degli omiciattoli politici rac… -

Sul Ddl Concorrenza, con la questione- quello per cui Mario Draghi ha riunito d'emergenza ... "Spero che oggi si trovi una mediazione che metta d'tutti, abbiamo lavorato per la ......in cui è stata trovata l'intesa sulle concessioni. "Adesso ci sono tutte le condizioni per approvare il ddl concorrenza superando questo ultimo scoglio" ha aggiunto Misiani. Unche ...(Teleborsa) - La notte sembra aver portato consiglio e l'intesa sulle concessioni balneari che di fatto sblocca il Dl Concorrenza. Come spiegato da vari partecipanti alla riunione con il governo, il t ...Roma, 26 mag. (askanews) - "E' importante aver trovato un accordo sulle concessioni balneari che consentirà di approvare in tempi rapidi il ddl concorrenza. Il Pd ha lavorato fin dall'inizio per ...