“Avete visto?”. Guendalina Tavassi guarda l’Isola dei Famosi e il dettaglio non sfugge (Di giovedì 26 maggio 2022) Guendalina guarda il daytime dell’Isola dei Famosi e i fan notano un dettaglio molto curioso. L’ex naufraga ha lasciato il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ha deciso di abbandonare l’Honduras per tornare a casa dai suoi figli Chloe e Salvatore, i bambini avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte. Guendalina guarda il daytime dell’Isola dei Famosi – “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi Avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)il daytime deldeie i fan notano unmolto curioso. L’ex naufraga ha lasciato il reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ha deciso di abbandonare l’Honduras per tornare a casa dai suoi figli Chloe e Salvatore, i bambini avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte.il daytime deldei– “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che midato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi ...

