Ave Mou', il nuovo murale di Harry Greb dedicato a Mourinho (Di giovedì 26 maggio 2022) L'artista Harry Grab ha dedicato un murale all'allenatore della Roma - Jose' Mourinho " che ha portato la squadra giallorossa alla vittoria della Conference League. L'opera si trova nei pressi della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) L'artistaGrab haunall'allenatore della Roma - Jose'" che ha portato la squadra giallorossa alla vittoria della Conference League. L'opera si trova nei pressi della ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Ave Di Maria ?? Mou Re di Roma ?? Ibra choc, ma non si ritira ?? Nikolaou e Dovbyk… - alexaliber : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Ave Di Maria ?? Mou Re di Roma ?? Ibra choc, ma non si ritira ?? Nikolaou e Dovbyk affari T… - Depaceredcap : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Ave Di Maria ?? Mou Re di Roma ?? Ibra choc, ma non si ritira ?? Nikolaou e Dovbyk affari T… - estjpa59 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Ave Di Maria ?? Mou Re di Roma ?? Ibra choc, ma non si ritira ?? Nikolaou e Dovbyk affari T… - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Ave Di Maria ?? Mou Re di Roma ?? Ibra choc, ma non si ritira ?? Nikolaou e Dovbyk affari T… -