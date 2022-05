ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT CON RICHIESTA DI PAGAMENTO FATTURA ED ALLEGATO XLSM (Di giovedì 26 maggio 2022) ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT “Abbiamo preso in carico la tua spedizione”In queste ore è in corso una campagna di finte EMAIL con richieste di PAGAMENTO di un FATTURA allegata del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Gentile Cliente,inviamo in ALLEGATO una copia della FATTURA elettronica che è stata inviata al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dALLA legge. Il documento pdf ALLEGATO NON HA VALIDITA’ FISCALE per i soggetti iva italiani, mentre ha validità (ai sensi R.M. 107/2001) per i soggetti iva appartenenti ai regimi fiscali particolari esonerati dall’obbligo della FATTURAzione elettronica, per ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 26 maggio 2022)BRT “Abbiamo preso in carico la tua spedizione”In queste ore è in corso una campagna di fintecon richieste didi unallegata del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Gentile Cliente,inviamo inuna copia dellaelettronica che è stata inviata al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dlegge. Il documento pdfNON HA VALIDITA’ FISCALE per i soggetti iva italiani, mentre ha validità (ai sensi R.M. 107/2001) per i soggetti iva appartenenti ai regimi fiscali particolari esonerati dall’obbligo dellazione elettronica, per ...

