Atalanta | le pagelle della stagione 2021-2022 | CENTROCAMPISTI

(Di giovedì 26 maggio 2022) Koopmeiners (8) – Il vice che diventa titolarissimo. Teun è un giocatore che in campo fa tutto: attacca, difende, ruba palla, costruisce e disegna gioco sia a centrocampo che quando viene schierato da trequartista, dimostrando una buona intesa con i suoi compagni di reparto. Nonostante il calo riscontrato nella parte finale di, è un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Ecco il dopo-Romero: Demiral è un nuovo giocatore dell’. I dettagli La carica di Rafael Toloi: “Orgoglioso di aver vinto ad Euro 2020., puoi fare una grande, senti Elio Corbani: “Scudetto? Bisogna puntare alla ...

Advertising

zazoomblog : Atalanta le pagelle della stagione 2021-2022: DIFENSORI - #Atalanta #pagelle #della #stagione - junews24com : Pagelle Atalanta Juve Primavera: Chibozo scatenato, Cerri da impazzire – VOTI - infoitsport : Pagelle Atalanta Juve Primavera: Chibozo scatenato, Cerri da impazzire - chicco288 : RT @ilbianconerocom: Atalanta-Juventus Primavera 1-2 LE PAGELLE: Cerri regala le semifinali, che partita Chibozo - ilbianconerocom : Atalanta-Juventus Primavera 1-2 LE PAGELLE: Cerri regala le semifinali, che partita Chibozo -

Può solo migliorare e se il buongiorno si vede dal mattino l'sarà a cavallo. Toloi (6,5) " Quando la sfortuna ci vede benissimo a discapito del contributo per l'. Rafael sul piano ...... decide Zaniolo, 1 - 0 al Feyenoord LeRoma - Feyenoord: Rui Patricio riscrive la storia, ...15 Genoa - Bologna 0 - 1 20:45- Empoli 0 - 1 20:45 Fiorentina - Juventus 2 - 0 20:45 Lazio -...HANDANOVIC 6 - Nonostante i 15 clean sheet, non certo pochi e i 32 gol subiti (terza difesa del campionato), il peso degli anni e i limiti tecnici si sono fatti sentire in questa stagione, spingendo..Palomino (9) – A mani basse il miglior difensore dell'Atalanta di questa stagione. Grinta, fisicità, costanza nei match e soprattutto una leadership impecca ...