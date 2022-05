Ascolti tv, niente bis per Raoul Bova su Canale 5: Giustizia per tutti crolla. Tv8 vince la serata (Di giovedì 26 maggio 2022) Certi miracoli a quanto pare, li può fare solo Don Matteo! Dopo la curiosità iniziale il pubblico ha scelto di non proseguire la visione di Giustizia per tutti. E così un po’ come era successo con Fosca Innocenti, la serie con Vanessa Incontrada protagonista, anche con la serie di Raoul Bova, gli Ascolti si sono persi strada facendo. Quasi un milione di spettatori in meno per la seconda puntata di Giustizia per tutti in onda il 25 maggio 2022 in una serata in cui non c’era grande concorrenza ( Rai 1 ha proposto il bellissimo film con Favino ma in replica). Insomma un crollo significativo per la serie che a quanto pare, dopo aver incuriosito il pubblico, non è stata promossa a pieni voti dai telespettatori che hanno preferito non andare avanti. Restano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) Certi miracoli a quanto pare, li può fare solo Don Matteo! Dopo la curiosità iniziale il pubblico ha scelto di non proseguire la visione diper. E così un po’ come era successo con Fosca Innocenti, la serie con Vanessa Incontrada protagonista, anche con la serie di, glisi sono persi strada facendo. Quasi un milione di spettatori in meno per la seconda puntata diperin onda il 25 maggio 2022 in unain cui non c’era grande concorrenza ( Rai 1 ha proposto il bellissimo film con Favino ma in replica). Insomma un crollo significativo per la serie che a quanto pare, dopo aver incuriosito il pubblico, non è stata promossa a pieni voti dai telespettatori che hanno preferito non andare avanti. Restano ...

