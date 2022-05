Ascolti tv mercoledì 25 maggio (Di giovedì 26 maggio 2022) Su Rai3 Elisir è seguito da 365.000 spettatori (7.2%), il TG delle 12 da 877.000 spettatori (11.2%),... Su La7 L'Aria che Tira interessa 275.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 389.000 ... Leggi su ildecoder (Di giovedì 26 maggio 2022) Su Rai3 Elisir è seguito da 365.000 spettatori (7.2%), il TG delle 12 da 877.000 spettatori (11.2%),... Su La7 L'Aria che Tira interessa 275.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 389.000 ...

Advertising

Ilsuperbo89 : In Italia, su Tv8, la finale della #ConferenceLeague ottiene il 16%. In Olanda, sul canale Veronica, il 44%. Entram… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 25 maggio 2022. TV8 vince la serata con Roma-Feyenoord (16.2% e 3.3 mln). Crolla Giustizia p… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #25maggio ?? - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 25 maggio - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 25 maggio 2022: la Roma vince con 3,3 milioni, secondo Giustizia per tutti a 2,4 -