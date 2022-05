Advertising

sportli26181512 : Arsenal, possibile ritorno a casa: L'Arsenal è interessato a Serge Gnabry. Nonostante la concorrenza del Real Madri… - calvinballer72 : @Casti_F Scusate ma possibile che nessuno dica che ha ancora un solo anno di contratto rimasto con Arsenal? Sconto… - MaxRaySpring : @TUTTOJUVE_COM Credo che abbiate sbagliato Gabriel. Si parla di un possibile scambio tra Arthur e Gabriel dos Santo… - RaffaeleDSa : @__mandrake_ @MesutOzil1088 Ozil è stato davvero uno shock. Breve ma intenso, e di una bellezza rara... peccato sia… - Pasky973 : @Frankplusvalenz Manca ancora #Gabriel dell'Arsenal possibile scambio con #Arthur. È un sogno?? -

Virgilio Sport

... scelto il sostituto Se nella testa di Pioli ci sarebbe Gabriel Jesus - anche se l'nell'... quelle notizie che erano uscite questa mattina e riportare da Repubblica di un...Nonostante abbia firmato il contratto solo nel 2021, già circolano voci inerenti un... L'ex CEO dell'ha anche parlato più in generale del prossimo obiettivo del Milan: " L'Europa è ... Premier League, l'Arsenal cerca attaccanti: l'obiettivo è in serie A La dirigenza della Juventus non ha intenzione di continuare con Aaron Ramsey. Prende forma l'ipotesi rescissione del contratto con buonuscita ...L’Arsenal andrà alla ricerca di due attaccanti in questo mercato estivo, dopo aver mancato per un soffio l’accesso alla Champions League. Con i contratti in scadenza di Alexandre Lacazette ed Eddie ...