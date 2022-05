Approvata al Senato la riforma degli Its, Gelmini: “Notizia che mi riempie di gioia” (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – “La Notizia dell’approvazione al Senato della riforma degli Its mi riempie di gioia. È un disegno di legge di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme alla collega Valentina Aprea. Un passo avanti importante. Rilanciare l’istruzione tecnica superiore significa occuparsi di futuro. Futuro per i giovani, per le imprese, per l’Italia”. Lo afferma su Facebook la ministra per l’autonomia e gli affari regionali, Mariastella Gelmini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA – “Ladell’approvazione aldellaIts midi. È un disegno di legge di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme alla collega Valentina Aprea. Un passo avanti importante. Rilanciare l’istruzione tecnica superiore significa occuparsi di futuro. Futuro per i giovani, per le imprese, per l’Italia”. Lo afferma su Facebook la ministra per l’autonomia e gli affari regionali, Mariastella(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Am_Parente : La mia intervista a - NenciniPsi : RT @TuttoITS_: ?? La nostra intervista esclusiva al senatore Riccardo Nencini (@NenciniPsi), relatore del provvedimento appena approvato al… - NenciniPsi : È stata approvata in Aula al #Senato la riforma degli #ITS, cui abbiamo lavorato. Poi sostegno ai giornali meritevo… - Lopinionista : Approvata al Senato la riforma degli Its, Gelmini: 'Notizia che mi riempie di gioia' - schmlzer__s : RT @Colucia: Sono raccapriccianti le accuse di ipocrisia proprio vs #Biden che è stato l'unico che propose una legge poi approvata dal sena… -