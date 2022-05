Anzio | online l’avviso l’erogazione dei contributi sociali agli inquilini morosi incolpevoli

(Di giovedì 26 maggio 2022)– Sul sito istituzionale del Comune dipubblico “aperto”, con la relativa modulistica, perdei, titolari di un regolare contratto di locazione. https://trasparenza.comune..roma.it/archivio16 procedimenti 0 56163 25 1.html “Si tratta di un supporto concreto per diverse famiglie del territorio che, per improvvisi problemi lavorativi, – comunica l’Assessore alle politiche, Velia Fontana – si trovano nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, a causa della consistente riduzione della capacità reddituale ...

ilClandestinoTW : Online sul sito di Anzio il bando per l’erogazione dei contributi sociali -

Il Clandestino Giornale

Sul sito istituzionale del Comune dil'avviso pubblico 'aperto', con la relativa modulistica, per ...... Sanremo,e Terracina, e tra le prime dieci località di mare più cercate sette sono Bandiera ...Scopri di più La locazione Per trovare località diverse basta analizzare chi cerca casaper ... Online sul sito di Anzio il bando per l’erogazione dei contributi sociali Anzio – Ad Anzio, nel primo trimestre 2022, con la nuova gestione pubblica del servizio raccolta rifiuti, istituito dall’Amministrazione De Angelis, aumentano sensibilmente le percentuali della raccol ...Massimo Millaci, delegato allo sport del Comune di Anzio, sbotta sul nuovo rinvio dell’inaugurazione del palazzetto dello sport di Anzio che era stata ...