Anne Hathaway è la nuova ambassador di Bulgari

Anne Hathaway debutta ufficialmente come ambassador di Bulgari ed è una delle protagoniste della nuova campagna del brand: lo spot girato a Roma con Zendaya è diretto da Paolo Sorrentino. Qualcuno ricorderà quando, tempo fa, Zendaya è arrivata a Roma per un progetto misterioso. Nello stesso periodo, anche Anne Hathaway aveva documentato il suo viaggio in Italia tramite i social. All'epoca, in molti hanno creduto che le due attrici avessero raggiunto il belpaese per presenziare alla Mostra del cinema di Venezia. Ma alcune voci di corridoio avevano assicurato che Zendaya stesse lavorando ad un nuovo progetto con Bulgari. Quello che in parte si ignorava è che non è mai stata da sola. Al suo fianco, nel nuovo spot diretto da Paolo Sorrentino, c'è anche Anne Hathaway.

