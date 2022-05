Angelina Jolie, il prossimo film sarà in Italia: tutte le città dove avverranno le riprese (Di giovedì 26 maggio 2022) Angelina Jolie sbarca in Italia. L’attrice girerà il suo prossimo film nel Bel Paese e ha già le idee chiare su dove avverranno le riprese. Dopo un sopralluogo nella penisola lo scorso marzo insieme a una delle figlie, l’ex moglie di Brad Pitt ha deciso che farà base a Martina Franca in Puglia. Angelina Jolie, il suo prossimo film sarà in Italia: tutte le città dove avverranno le riprese Nella località pugliese Angelina girerà “Without Blood”, trasposizione cinematografica del romanzo di Alessandro Baricco, “Senza Sangue”, di cui nel 2017 aveva ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 26 maggio 2022)sbarca in. L’attrice girerà il suonel Bel Paese e ha già le idee chiare sule. Dopo un sopralluogo nella penisola lo scorso marzo insieme a una delle figlie, l’ex moglie di Brad Pitt ha deciso che farà base a Martina Franca in Puglia., il suoinleleNella località pugliesegirerà “Without Blood”, trasposizione cinematografica del romanzo di Alessandro Baricco, “Senza Sangue”, di cui nel 2017 aveva ...

