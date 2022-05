Andreazzoli alla ricerca di una nuova avventura | tentazione Cagliari

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il tecnico dell’Empoli, Aurelio, potrebbe salutare in estate i toscani: su di lui interesse di Monza, Cremonese eAureliopotrebbe salutare l’Empoli in estate. Dopo l’ottima stagione in cui i toscani hanno trovato una salvezza con largo anticipo, l’allenatore sta valutando nuove esperienze. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, suci sono la Cremonese, il Monza e il, con questi ultimi che cercano una guida esperta dopo la retrocessione e con Agostini destinato a lasciare il club. L’Empoli intanto sta valutando Zanetti come sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' stata fissata per martedì 17 maggio alle 20:30 l'amichevole tra Empoli e Ucraina. Un messaggio, oltre che una partita di calcio, per dire noguerra. L'Empoli di Aurelio sfiderà la nazionale ucraina, guidata da Oleksandr Petrakov, che si sta preparando agli spareggi mondiali di giugno (a Glsgow contro la Scozia e poi, se ... Andreazzoli al Cagliari: i sardi, per provare a risalire subito in Serie A, hanno messo nel mirino l'allenatore dell'Empoli.