Andrea Zenga | la chat WhatsApp che scatena la polemica sul web

Advertising

361_magazine : Andrea Zenga era a pranzo con Rosalinda Cannavò che ha ripreso il suo telefono nelle stories dove si legge una chat… - ElenaDiCioccio : 'C'è un limite a quello che possiamo dire sulla vita degli altri e io l'ho superato' Ecco le mie scuse alla Famigl… - Rosi_Andrea2_0 : 'Ci sono due modi per guardare il volto di una persona. Uno, è guardare gli occhi come parte del volto, l'altro, è… - andreastoolbox : Andrea Zenga, il dettaglio sulla sua chat Whatsapp che scatena il caos - Novella_2000 : Andrea Zenga, i fan notano un dettaglio sulla sua chat Whatsapp che scatena il panico -

Elena Di Cioccio è tornata ieri a Le Iene , e lo ha fatto per chiedere scusa a Waltere al figlio, chiarendo la propria posizione. L'ex Iena è stata infatti querelata dall'Uomo Ragno, e dovrà andare a processo a seguito di alcune frasi proferite dalla stessa nei confronti ...La prima volta che Elena Di Cioccio ha commentato sui social il Gf vip è stato quando nella casa c'era, che ha incontrato suo padre Walter. A Le iene la di Cioccio parla di quella sera in tv con un monologo abbastanza importante e, dopo anni lontana dal programma, torna in grande spolvero. ...Un dettaglio della chat Whatsapp di Andrea Zenga scatena il caos sul web: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.Elena Di Cioccio ha chiesto scusa a Walter Zenga in diretta a Le Iene, ma cosa ha detto Cosa aveva scritto su Twitter