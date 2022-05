Andrea Zenga, il dettaglio sulla sua chat Whatsapp che scatena il caos (Di giovedì 26 maggio 2022) Andrea Zenga al centro della polemica È trascorso quasi un anno e mezzo da quando Andrea Zenga ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con Rosalinda Cannavò. Come ben sappiamo i due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e il pubblico ha così assistito alla nascita di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 26 maggio 2022)al centro della polemica È trascorso quasi un anno e mezzo da quandoha dato ufficialmente il via alla sua relazione con Rosalinda Cannavò. Come ben sappiamo i due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e il pubblico ha così assistito alla nascita di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Paolaaa9_5 : RT @_Tony13___: Eppure è così semplice capire che i social sono una realtà parallela nettamente impiantata sull'ambito lavorativo ????? La v… - liarafffy : Buongiorno ???? #zengavó @14Cannavo @andrea_zenga - aranzullalover : La palma Andrea Zenga già 5 volte che me la ritrovo qui sopra…! Ma cosa fa nella vita quello poi? A lavorare!! - aranzullalover : Andrea Zenga non ha vogli di fare nulla secondo me. Vorrebbe poltrire tranquillamente sul suo divano. A lavorare! - IFrangioni : RT @_Tony13___: Eppure è così semplice capire che i social sono una realtà parallela nettamente impiantata sull'ambito lavorativo ????? La v… -