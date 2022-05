Amministrative: Letta, 'no valenza politica, governo avanti fino a fine legislatura' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Io ho sempre pensato che le Amministrative non abbiano valenza politica. Ad ottobre abbiamo vinto dappertutto ma non ne ho tratto conseguenze" e sarà così questa volta, "anche perchè io sono convinto che questo governo debba arrivare alla fine della legislatura e continuare a lavorare". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale ad Asti. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Io ho sempre pensato che lenon abbiano. Ad ottobre abbiamo vinto dappertutto ma non ne ho tratto conseguenze" e sarà così questa volta, "anche perchè io sono convinto che questodebba arrivare alladellae continuare a lavorare". Così Enricoad un'iniziativa elettorale ad Asti.

