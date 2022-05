Ambra Sabatini | “Ho iniziato con l’atletica al Golden Gala Vorrei tornare in pista lì ”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ostia – Un pomeriggio di sole e di serenità al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle.sorride e si concede ai racconti della sua carriera, così breve ancora e appena cominciata, ma già ricca di successi e di cose da raccontare. I record le appartengono. Detiene il primato iridato nei 100 metri e da poco ha ottenuto anche quello mondiale nei 200 metri. A Jesolo ha polverizzato il crono precedente scendendo sotto i 30 secondi, con 29”87. Il suo obiettivo come dichiarato alla stampa nelle scorse settimane è quello di scendere anche nei 100 metri. Per la distanza reginaha 14”59 a 19 anni e conquistata nella finale paralimpica di Tokyo. Velocissima e giovanissima l’azzurra condella vita nel cuore punta a cime impossibili per i semplici, ma possibili per chi ha una medaglia a cinque cerchi d’oro in bacheca. Monica ...