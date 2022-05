Altro possibile addio in casa Juventus: il centrocampista può partire in estate (Di giovedì 26 maggio 2022) In casa Juventus nessuno è considerato incedibile e per questo Adrien Rabiot potrebbe lasciare i Bianconeri in questa sessione di mercato. in caso di offerte interessanti Rabiot può partire, così che lui possa trovare nuovi stimoli Altrove dopo le tre stagioni passate in maglia bianconera, e con la Juve che può affidare quel posto proprio a Paul Pogba. calciomercato Juventus Rabiot Rabiot arrivò da svincolato nell’estate del 2019, quest’anno è stato il terzo più utilizzato, in termini di minuti, da Allegri e questo fa capire l’importanza che ricopre nella squadra. Gli 8 milioni di euro a stagione però pesano sul bilancio e per questo si è pronti ad ascoltare offerte per il giocatore francese. Secondo quanto riferisce “La ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Innessuno è considerato incedibile e per questo Adrien Rabiot potrebbe lasciare i Bianconeri in questa sessione di mercato. in caso di offerte interessanti Rabiot può, così che lui possa trovare nuovi stimolive dopo le tre stagioni passate in maglia bianconera, e con la Juve che può affidare quel posto proprio a Paul Pogba. calciomercatoRabiot Rabiot arrivò da svincolato nell’del 2019, quest’anno è stato il terzo più utilizzato, in termini di minuti, da Allegri e questo fa capire l’importanza che ricopre nella squadra. Gli 8 milioni di euro a stagione però pesano sul bilancio e per questo si è pronti ad ascoltare offerte per il giocatore francese. Secondo quanto riferisce “La ...

Advertising

SimoneGambino : @Ibra_official 'Ho reso possibile qualcosa di impossibile. Nella mia testa avevo solo un obiettivo, rendere i miei… - Guki_0 : @giuliodispe Allora ci capisco poco ?? Vicario non è pronto per la Fiorentina. Terracciano è un ottimo portiere. Se… - NonnaMaria15 : RT @net_unix: @barbarab1974 L'ho già detto in altro tweet. Boicottiamo il piu possibile i medici vaxati e cerchiamo di affidare la nostra s… - Chiara_1897 : tra l'altro gli episodi non sono ancora usciti e ho già beccato un possibile spoiler - F3ARLESSX : non è possibile che il motivo sia solo l'annuncio dell'AFHF, ci deve essere qualcos'altro sotto -