Alcaraz | Sinner e gli altri | chi sono i tennisti più promettenti del circuito

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLe promesse del tennis mondiale stanno crescendo a vista d’occhio. Da diversi anni a questa parte, ormai, l’Italia ha riposto le sue speranze nel talento di Jannik, molto più giovane di Matteo Berrettini e in grado di bruciare facilmente le tappe. Nel giro di pochi mesi, l’altoatesino ha scavalcato infatti parecchie posizioni nella classifica ATP. Stiamo parlando di un atleta che ancora prima di compiere i 18 anni aveva ottenuto una vittoria in un torneo Masters 1000. Non ci è voluto molto prima che gli addetti ai lavori si accorgessero di lui. Nel 2019era già tra i primi 100del ranking e si è distinto confrontandosi a poco a poco con giganti come Alexander Zverev e Rafa Nadal. Anche se la velocità è da migliorare, le qualità del ragazzo citutte. Le possibilità ...