Alberto Urso sparito dai radar, ecco che fine ha fatto Alberto Urso è l'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi prima dell'avvento del Covid, nel 2019. Lo stesso anno ha pubblicato l'album di debutto e poi ha rivestito i panni di coach nello spin off Amici Celebrities. A fine 2019 ha colto la palla al balzo per pubblicare il secondo album e nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo, dove si è classificato solo quattordicesimo. Da allora, più nulla. Le apparizioni di Alberto Urso si sono davvero centellinate. A Capodanno 2020, prima di partecipare al Festival di Sanremo, ha fatto un'apparizione canora al Grande Fratello Vip, mentre l'anno scorso è stato ospite di un pomeridiano di Amici per cantare il suo ultimo singolo. Qualche giorno fa, infine, ha pure annullato dei concerti programmati. "Siete la ragione per ...

