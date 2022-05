Al lavoro solo 4 giorni la settimana L' esperimento a Lucca

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tra chef che non trovano personale di sala e di cucina, imprenditrici che parlano di ‘giri di boa’ suscitando un polverone di polemiche e la recente notizia che in Veneto nei primi 4 mesi dell’anno si è registrato un picco di licenziamenti (66.000 persone, il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, hanno lasciato il posto diin favore di un nuovo stile di vita) arriva una buona notizia. E, non a caso, arriva da, città in cui Federico Lazzerini, autore di ‘Disruption Marketing’ e inserito da Forbes nella classifica degli under 30 più influenti del suo settore, ha scelto di aprire una nuova sede della sua agenzia di comunicazione. Un’agenzia in cui si lavorerà. “Credo che la vita di ogni essere umano sia composta da diversi aspetti - spiega Lazzerini - ...