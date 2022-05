Al Bano, ha un nuovo genero: chi è il fidanzato della figlia Jasmine, c’entra un collega (Di giovedì 26 maggio 2022) Al Bano e Gianni Morandi diventeranno parenti? Spunta la foto che non lascerebbe alcun dubbio, ecco cosa sta succedendo. La notizia ha già fatto il giro del web: Gianni Morandi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 26 maggio 2022) Ale Gianni Morandi diventeranno parenti? Spunta la foto che non lascerebbe alcun dubbio, ecco cosa sta succedendo. La notizia ha già fatto il giro del web: Gianni Morandi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Al Bano': Per queste dichiarazioni sul reddito di cittadinanza in un'intervista al settimanale Nuovo - wild3stdreamvs : RT @perchetendenza: 'Al Bano': Per queste dichiarazioni sul reddito di cittadinanza in un'intervista al settimanale Nuovo - auciellofr2005 : RT @perchetendenza: 'Al Bano': Per queste dichiarazioni sul reddito di cittadinanza in un'intervista al settimanale Nuovo - peppe844 : RT @perchetendenza: 'Al Bano': Per queste dichiarazioni sul reddito di cittadinanza in un'intervista al settimanale Nuovo - sfreggio2s : RT @perchetendenza: 'Al Bano': Per queste dichiarazioni sul reddito di cittadinanza in un'intervista al settimanale Nuovo -