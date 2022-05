(Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 30 luglio niente più annunci per alloggiare nel paese, mentre restano i soggiorni per i cinesi che vanno all'esteroil mercato cinese e dal prossimo 30 luglio non sarà più possibile prenotare un soggiorno in case e appartamenti dellacontinentale. L'annuncio è arrivato tramite una lettera pubblicata sull'account WeChat dell'azienda da Nathan Blecharczyk, uno dei tre co-fondatori della società insieme a Brian …

Inoltre la gestione delle prenotazioni in Cina è costosa e complessa , edeve affrontare la forte competizione di aziende locali che forniscono servizi analoghi.rivoluziona l'app in ...Le prenotazioni di soggiorni e di esperienze in Cina rappresentano circa l'1% delle entrate complessive di, che contava più di 500.000 proprietà attive fino ad aprile, su oltre sei milioni di ... Airbnb lascia la Cina, la strategia zero-Covid di Pechino ha azzerato i ricavi dei californiani Dal 30 luglio niente più annunci per alloggiare nel paese, mentre restano i soggiorni per i cinesi che vanno all'estero ...La pandemia da una parte e il conflitto in Ucraina dall’altra. Sono i principali motivi per cui le aziende occidentali interrompono i rapporti e le attività con i mercati in Russia e in Cina. I casi d ...