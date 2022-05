“Adesso posso dirlo…”. Le Iene, l’annuncio hot di Belen Rodriguez su Stefano De Martino (Di giovedì 26 maggio 2022) Stefano De Martino a Le Iene. Sì avete capito bene. L’oramai ufficiale compagno di Belen Rodriguez si è presentato al programma di Mediaset sotto forma di ospite. E naturalmente il siparietto tra i due ha fatto impazzire il pubblico. A presentare lui e Marracash è stata proprio l’argentina: “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto. Stefano De Martino: età, altezza, peso, il figlio, Belen, fidanzate famose Ma Adesso è arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tutti Stefano De ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)Dea Le. Sì avete capito bene. L’oramai ufficiale compagno disi è presentato al programma di Mediaset sotto forma di ospite. E naturalmente il siparietto tra i due ha fatto impazzire il pubblico. A presentare lui e Marracash è stata proprio l’argentina: “Oggi è la nostra ultima puntata e volevamo finire in bellezza. Per questo abbiamo chiamato l’uomo che trasforma tutto in oro, il king Marracash. Presto verrò a un tuo concerto.De: età, altezza, peso, il figlio,, fidanzate famose Maè arrivato uno dei miei momenti preferiti di questo programma. Qui ho una persona che conosco abbastanza bene e la condivido anche con voi, ecco a tuttiDe ...

Advertising

Frances66875981 : RT @RosannaRuscito: Sono riuscita a disattivare il correttore automatico sul cellulare Adesso posso scrivere merda senza che me lo corregg… - spiceguuurl : I MIEI JEANS PREFERITI MI STANNO LARGHISSIMI ADESSO ODDIO LA MIA CAZZO DI 13 ESIMA RAGIONE NON POSSO MANCO PIÙ RICO… - roomanoanna : RT @Helenafancyy: Dopo molti mesi adesso non mi fa più male, quella ferita è chiusa e ora ne posso parlare - HWANGRAVIOLINO : @CRISTALLEEKN0W te amore fai come ti ho detto,madonna mi si stanno chiudendo gli occhi, comunque fai come ti ho det… - fishlyy_ : @jungkookmysmile OH GESÙ,ADESSO POSSO ANCHE MORIRE -