Adescavano 18enni sui social per 'monetizzare' bonus cultura (Di giovedì 26 maggio 2022) Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "bonus cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022)su Instagram perillecitamente i "18App" da 500 euro, causando così al Ministero dellaun danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha ...

Advertising

MoltoBenone : RT @SkyTG24: #Napoli, adescavano 18enni sui social per monetizzare bonus cultura - il_piccolo : Adescavano 18enni sui social per “monetizzare” il Bonus Cultura, ecco come funzionava la truffa da 1,5 milioni di e… - SkyTG24 : #Napoli, adescavano 18enni sui social per monetizzare bonus cultura - mattinodipadova : Adescavano 18enni sui social per “monetizzare” il Bonus Cultura, ecco come funzionava la truffa da 1,5 milioni di e… - nuova_venezia : Adescavano 18enni sui social per “monetizzare” il Bonus Cultura, ecco come funzionava la truffa da 1,5 milioni di e… -

Adescavano 18enni sui social per 'monetizzare' bonus cultura Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha ... Adescavano 18enni sui social per 'monetizzare' bonus cultura Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha ... Agenzia ANSA Napoli, adescavano 18enni sui social per monetizzare bonus cultura Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha sc ... Adescavano 18enni sui social per 'monetizzare' bonus cultura Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha sc ... su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha ...su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha ... Adescavano 18enni sui social per 'monetizzare' bonus cultura - Cronaca Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha sc ...Adescavano 18enni su Instagram per monetizzare illecitamente i "Bonus Cultura 18App" da 500 euro, causando così al Ministero della Cultura un danno superiore al milione e mezzo di euro: è quanto ha sc ...