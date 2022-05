Addio a Ray Liotta | protagonista del film cult Quei bravi ragazzi di Scorsese

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Addio a #RayLiotta: l'attore aveva 67 anni - adorablyvinnie : Addio Ray ?? ti ricorderò con questo meme, uno dei miei preferiti #RayLiotta #Goodfellas - Anna_Madron : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Addio a #RayLiotta: l'attore aveva 67 anni - buffy_29 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Addio a #RayLiotta: l'attore aveva 67 anni - Think_movies : Addio a Ray Liotta, l’interprete di “Quei Bravi Ragazzi” e “L’uomo dei sogni” ci lascia all’età di 67 anni… -

Il mondo del cinema diceLiotta . L'attore statunitense, 67 anni, è morto mentre si trovava nella Repubblica Dominicana , dove stava girando un film intitolato ' Dangerous Waters '. Secondo una fonte vicina all'...Liotta avrebbe anche dovuto recitare nel film in produzione The Substance al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley - anche se ovviamente al momento non è ancora noto quale sarà il destino del ...Tmz riporta che la morte non sarebbe avvenuta in circostanze sospette e non sarebbe conseguenza di un reato. Ray Liotta ha lavorato in varie soap opera, film tv e musical, fino al 1986, quando grazie ...Ray Liotta, indimenticabile interprete di film quali Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e L’uomo dei sogni di Phil Alden Robinson, è morto all’età di 67 anni. Lo confermano Variety – che ha parlato ...