Addio a De Mita | chi era l’ex premier e leader della Democrazia Cristiana

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ciriaco De, ex presidente del Consiglio negli Anni Ottanta e segretario, è morto stamani 26 maggio a Nusco (Avellino), città di cui era sindaco. Deaveva compiuto 94 anni lo scorso 2 febbraio. Lo stesso mese in cui aveva dovuto affrontare un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. A rendere nota la notiziasua scomparsa è stato il vice sindaco di Nusco, Walter Vigilante. Deè morto nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino.stava seguendo un percorso di riabilitazione. Notizia in aggiornamento L'articolo VelvetMag.