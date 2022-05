**Acciaierie d'Italia: consigliere Mapelli sostituito da dirigente Mef Tiziana De Luca** (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il consigliere Carlo Mapelli, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine ad Acciaierie d'Italia, è stato sostituito nell'assemblea di oggi dalla dottoressa Tiziana De Luca, dirigente dell'Ufficio IV del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - IlCarlo, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine ad Acciaierie d', è statonell'assemblea di oggi dalla dottoressaDe Luca,dell'Ufficio IV del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Advertising

TV7Benevento : **Acciaierie d'Italia: consigliere Mapelli sostituito da dirigente Mef Tiziana De Luca** - - Riparte_Italia : [Il caso] Le Acciaierie di Sicilia fermano la produzione per colpa dei costi dell’energia - lillidamicis : L’ennesima manifestazione tenutasi a Taranto lo scorso 22 maggio, contro lo stallo che caratterizza il siderurgico… - Siderweb : #Aciaio @AcciaieriedIT, Andrea Bellicini nuovo direttore commerciale. Indirettamente confermati i rumors sul cambio… - Pelissero_Paolo : @lui_vax @lucianocapone Lonsono anche per me. Ma ad un cero punto, per salvarsi la pelle..si sono arresi, e tanti i… -