A Roma nei canili sofferenza e morte: animali in condizioni disumane e terapie sbagliate (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma. L'enorme problema che coinvolge i canili della Capitale, in particolare Muratella e Ponte Marconi, è cosa ben nota ai cittadini da molti anni ormai. Nonostante il tempo, la consapevolezza e l'aumento dei disagi, però, non si vedono all'orizzonte miglioramenti di alcun tipo mentre. Al contrario, le cose peggiorano sempre di più. Il caso del cucciolo Rocky non è isolato Il caso del cucciolo Rocky, che ha suscitato grande indignazione tra tutti i cittadini amanti degli animali, è soltanto l'ultimo di una serie di casi di cattiva gestione sanitaria. E gli attivisti che frequentano tali strutture continuano, oggi come allora, a segnalare problematiche di questo tipo. Una terapia sbagliata e negligenza Il cucciolo Rocky, per intenderci, ha pagato con grandi sofferenze la negligenza di chi, pagato con soldi pubblici, avrebbe dovuto ...

