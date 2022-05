A Roma festeggiano inneggiando al Vesuvio | l’ignoranza non finisce mai – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 maggio 2022) I tifosi dellanon sanno godersi nemmeno la vittoria di una coppa europea. Nella Capitale è scoppiata la festa per aver vinto la Conference League, con la squadra di Mourinho che ha battuto il Feyenoord in finale. Una vittoria attesa da tanto tempo dal popolo giallorosso che invece di pensare a come festeggiare, a come esaltare i propri calciatori ha pensato bene di rivolgere uno dei tanti cori beceri e che inneggiano alla morte, contro Napoli. Una vergogna senza fine quella dei cori contro Napoli, che puntualmente si ripete in quasi tutti gli stadi d’Italia. Nemmeno i tifosi dellariescono a distinguersi e anche nella gioia della vittoria chiedono aldi eruttare, di distruggere Napoli e di uccidere milioni di persone. È in questo modo chesi concretizza, in questo modo che si alimenta ...