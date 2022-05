A Pistoia amministrativo entra in ruolo dopo quasi 9 anni di supplenze: l’amministrazione gliene riconosce solo una parte, fa ricorso e recupera 2.200 euro (Di giovedì 26 maggio 2022) La restituzione per i periodi di supplenze non considerati in pieno nella ricostruzione di carriera riguarda tutti gli insegnanti con un periodo di precariato, ma anche il personale Ata: a dare questa interpretazione è stato il giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, che ad un assistente amministrativo a partire dal 2009 per circa otto anni e mezzo è stato supplente, prima di sottoscrivere il contratto di immissione in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) La restituzione per i periodi dinon considerati in pieno nella ricostruzione di carriera riguarda tutti gli insegnanti con un periodo di precariato, ma anche il personale Ata: a dare questa interpretazione è stato il giudice del lavoro del tribunale di, che ad un assistentea partire dal 2009 per circa ottoe mezzo è stato supplente, prima di sottoscrivere il contratto di immissione in. L'articolo .

