A Milano festa di quartiere per crescere una nuova socialità (Di giovedì 26 maggio 2022) Concerti, spettacoli, yoga, sfilate, tarocchi, grafologia, trattamenti osteopatici, letture, giochi, laboratori di ogni tipo, dalla fotografia alla pittura: non si vende e non si compra niente a 'Via ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Concerti, spettacoli, yoga, sfilate, tarocchi, grafologia, trattamenti osteopatici, letture, giochi, laboratori di ogni tipo, dalla fotografia alla pittura: non si vende e non si compra niente a 'Via ...

Advertising

SkyTG24 : #Milano, sabato festa “Via Dolce Via” nei quartieri Dergano e Bovisa - SaroMastro : RT @AleAntinelli: Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gente fel… - rosariarenna : RT @AleAntinelli: Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gente fel… - Antonio47569274 : RT @Robert46268422: Milano, anni 60/70, quando arrivava 'El Barcùn' sul Naviglio, era grande festa, le persone si stupìvano ancora per le c… - cleanick : allora a sminuire la roma e la sua festa abbiamo i l****** (unici giustificati) i rangers milano (87 coppe ma il dn… -