2022, lo stress test per l'ordine liberale (Di giovedì 26 maggio 2022) di Antonluca Cuoco Vivere godendo di un ordine mondiale sempre più aperto e liberale, immaginare un futuro dove una crescente armonia e pace sarebbero state dominanti; sono cose che forse per chi è cresciuto negli ultimi 30 anni parevano grossomodo acquisite. Sicuramente per quelli che avevano scordato la lezione del 'freedom is not for free'. Questo 2022 ha rappresentato una scossa. Uno shock bellico dovuto alla scelta della Russia di Putin di invadere l'Ucraina e di minacciare, ancor più chiaramente del passato, gli equilibri europei e le nostre società democratiche. A Kiev dobbiamo grazie anche per una lezione che l'Europa sembrava aver dimenticato: la libertà non è mai gratis. Ne ragioniamo col professor Vittorio Emanuele Parsi che insegna Relazioni Internazionali nella facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro ...

