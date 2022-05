Zengavò divertono i fan rivelando un’idea esilarante | “Siamo molto indecisi…” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022), Andrea Zenga e Rosalinda Cannavòi fanuna loro idea: ecco le parole dei due ex gieffini, l’intensa storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele giorno dopo giorno. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Dopo l’esperienza all’interno del reality show, Andrea e Rosalinda sono andati a convivere a Milano e da alcune settimane hanno concluso il trasloco in una nuova casa. In questo 2022 anche il cucciolo Chinu è entrato a far parte della famigliaed è a tutti gli effetti la mascotte. I fan di entrambi ex gieffini continuano a sostenerli ogni giorno in ogni avventura. Rosalinda e Andrea spesso lavorano anche insieme, nelle ultime settimane sono ...