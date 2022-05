Zendaya e Anne Hathaway muse di Paolo Sorrentino: così nasce lo spot Bulgari, girato nella grande bellezza romana (Di mercoledì 25 maggio 2022) Zendaya e Anne Hathaway conquistano Paolo Sorrentino (ma solo per spot). Le due attrici sono le protagoniste di una campagna pubblicitaria per Bulgari Gioielli e il regista di È stata la mano di Dio si è stato scelto per girarla. In particolare, la maison fa sapere che Hathaway è la nuova ambassador della maison d’alta moda. Si chiama Unexpected Wonders ed è un corto girato nella grande bellezza romana (per citare il film con cui Sorrentino ha vinto l’Oscar nel 2014). Zendaya e Anne Hathaway, due dei volti più amati di Hollywood, prestano la loro voce e la loro presenza scenica allo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)conquistano(ma solo per). Le due attrici sono le protagoniste di una campagna pubblicitaria perGioielli e il regista di È stata la mano di Dio si è stato scelto per girarla. In particolare, la maison fa sapere cheè la nuova ambassador della maison d’alta moda. Si chiama Unexpected Wonders ed è un corto(per citare il film con cuiha vinto l’Oscar nel 2014)., due dei volti più amati di Hollywood, prestano la loro voce e la loro presenza scenica allo ...

Advertising

sabrimasce : Lo spot di Bulgari diretto da Paolo Sorrentino con Anne Hathaway e Zendaya. Bello! - Piergiulio58 : Paolo Sorrentino firma un corto per Bulgari: le sue muse Anne Hathaway e Zendaya. - scugnizzimiei : RT @starksafiin: duo Anne Hathaway e Zendaya in questa pubblicità è tutto ciò di cui avevo bisogno - GianlucaOdinson : Zendaya e Anne Hathaway sono mozzafiato nel nuovo corto di Paolo Sorrentino per Bulgari - ManuR__03 : RT @starkerwiitch: anne hathaway e zendaya il duo di cui non sapevo di aver bisogno -